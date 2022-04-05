المنيا: تذليل أى عقبات أمام دخول الغاز الطبيعى بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وجه نائب محافظ المنيا محمد أبو زيد، بضرورة التنسيق الكامل، لتذليل أى عقبات أمام دخول الغاز الطبيعى بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مكلفًا ممثلى شركة الغاز الطبيعى، بسرعة إنهاء الأعمال المكلفين بها، بالقرى المستهدفة بالتنسيق مع الجهات الشريكة فى المبادرة.





وذكرت المحافظة - فى بيان، اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر المستجدات ودفع عجلة العمل بقطاع الغاز الطبيعى بحضور بشر طاهر مدير وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، وممثلى شركات (الغاز الطبيعى، ومياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء).

وطالب نائب المحافظ، بالمتابعة الميدانية بشكل يومى لأعمال مبادرة "حياة كريمة"، والتواجد على أرض الواقع، وحل المشكلات التى تظهر، لضمان الانتهاء من المشروعات الجارية على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد للانتهاء منها.

ففى مركز ومدينة ملوى، قام أحمد السايس رئيس المركز، بتفقد الموقع المقترح لإنشاء مركز طبى بقرية دير أبوحنس بمجلس قروى دير البرشا بمركز ملوى، للوقوف على صلاحيات الأماكن المقترحة لإنشاء محطات المعالجة والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.

كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس عددا من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة بقرى مركز ديرمواس وتفقد مركز شباب "اودا باشا"، والوحدة الصحية بقرية الناصرية، والوحدة الصحية بنى سالم وكوبرى بنى حرام، ومدرسة رزق عبدالحميد، لمتابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، وإزالة المعوقات التى تعطل التنفيذ وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وفى مركز ومدينة مغاغة تابع رئيس المركز محمد سيد، مشروعات المبادرة فى قرى برطباط الجبل، ومنها المجمع الخدمى، والمجمع الزراعى، ومحطة معالجة الصرف الصحى، وموقع المجمع السكنى بقرية التوفيق، ومدرسة الملك تعليم أساسى، ومحطة رفع الصرف الصحى بقرية التوفيق، ومحطة مياه الشرب بقرية بنى واللمس، والوحدة البيطرية بقرية التحرير، وفى أبو قرقاص تابعت الوحدة المحلية ميدانيا عددا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية بنى موسى، لمتابعة نسب التنفيذ بها.