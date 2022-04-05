محافظ الشرقية: إنشاء محطة صرف صحى بمركز أبو كبير بتكلفة 172 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه جارٍ إنشاء محطة معالجة صرف صحى بمركز أبو كبير بتكلفة 172 مليونًا و390 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وأضاف غراب، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم إلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، مع مراعاة الجودة فى العمل وبالمواصفات المحددة، والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

من جهته، أوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن طاقة محطة معالجة صرف صحى أبو كبير تبلغ 10 آلاف م3/اليوم، وتساهم فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لخدمة أهالى قرى (منشأة المناسترلى - القراموص - كفر السواقى - الدهتمون - طوخ القراموص - كفر الأعصر - كفر الشوبكى - التل والمسلمية).

وأكد أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع وصلت لـ97%، وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

وعلى صعيد آخر، قالت وكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن إنه تم تحرير 3 آلاف و298 محضر مخالفة بعدة مراكز بالمحافظة ضد المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والتلاعب فى الأسعار.

وأوضحت أن هذه المحاضر تشمل 2262 محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، و1036 محضرًا على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمى.

وأضافت أنه تم ضبط 23 طنا ونصف كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وطن و385 كيلو ملح، وطن و650 كيلو سكر، 13.5 كيلو أرز، و3 أطنان و300 كيلو ردة، و3 أطنان سمنة، و3 أطنان و463 كيلو زيت، و6 أطنان مواد غذائية، و8 أطنان و300 كيلو سمك، وطن و560 كيلو أسماك مدخنة ، و10 أطنان و700 كيلو أرز شعير و300 كيلو بلح.

ولفتت إلى أنه تم أيضًا ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 3 أطنان و600 كيلو علف حيوانى، و35 زجاجة منظفة، و400 ألف كمامة واقية، و5 كرتونات مبيدات و30 جوال يوريا.