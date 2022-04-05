قومى المرأة ببنى سويف يطلق غدًا أولى الأمسيات الرمضانية بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نارمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة فرع بنى سويف، عن انطلاق أولى الأمسيات الرمضانية فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء بقرية دنديل.





وأشارت نارمين محمود، فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تحديد يوم 8 رمضان لإطلاق أمسية رمضانية بقرية دلاص، ويوم 13 رمضان لإطلاق أمسية بقرية اشمنت بمركز ناصر، ويوم 19 رمضان لإطلاق أمسية بقرية صفط راشين بمركز ببا، ويوم 25 رمضان بقرية قمبش مركز ببا. وقالت إن اللقاءات تقام من خلال سرادقات بالقرى فى الساعة الثامنة والنصف مساء ويتم خلالها استعراض التوعية بأهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض رسائل التوعية الخاصة بالسيدات مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة، كما تشمل الأمسية عروض فنية ومسرح العرائس والتنورة والفنون الشعبية والإنشاد الدينى والأغانى الوطنية.

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