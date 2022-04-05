12 منفذًا لبيع اللحوم البلدية بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، إنه تم إقامة منافذ لطرح وبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة عن أسعار اللحوم بالأسواق، حيث يضم مركز الخارجة 12 منفذًا لطرح وبيع اللحوم يوميًا فى ظل توفير المحافظة عجول يتم ذبحها بمجازر المحافظة.





وأضاف الطماوى، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية للمركز نفذت 4 منافذ لطرح اللحوم بمدينة الخارجة بسعر 120 جنيهًا، و8 منافذ مشابهة فى كل قرية تابعة للمركز من القرى، ومنافذ المدينة هى منفذ الإدارة التعليمية، ومنفذ بميدان الشعلة، ومنفذ بمقر مديرية الطب البيطرى والمنفذ الأخير أمام مقر ديوان مديرية التنظيم والإدارة.

وأوضح أن المنافذ تتضمن أيضًا طرح كميات من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالإضافة للسلع التموينية المخفضة بالمنفذ بالتعاون مع فرع المصرية لتجارة الجملة التابع لوزارة التموين.

وفى السياق ذاته، تابعت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد سير العمل بمبادرة توفير اللحوم الطازجة التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للإطمئنان على توافر جميع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية.

وعلى صعيد آخر، بحث الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبًا للفدان، وتسير إجراءات إستلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين.

وأكد ضرورة إعلام المزارعين بمبادرة المحافظ لدعم صغار المزارعين والمستثمرين أصحاب المساحات الخضراء المنزرعة بمحصول القمح من 1 إلى 5 أفدنة خلال موسم الحصاد والتوريد، والتى تتضمن إجراء قرعة علنية على 3 رحلات عمرة لكل ألف مزارع، وأخرى على 15 سلعة معمرة لكل ألف مزارع.

ولفت إلى أن المبادرة تشمل أيضًا الإعفاء من القيمة الإيجارية لأراضى الصندوق بنسب تتراوح من 25% إلى 50% حتى 70% طبقًا للمساحة المنزرعة، فضلا عن إجراء قرعة علنية على 35 "بون" مواد تموينية بقيمة مالية تصل إلى 500 جنيه لكل ألف مزارع على أن تصرف من فروع ومنافذ المصرية ماركت تشمل مساهمة صندوق الأراضى بنسبة 25% إلى 50% من التقاوى حال توريد محصول القمح كاملًا.