محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام لبنان تعزيز سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، قنصل عام لبنان بالإسكندرية، السفير منير نبيل عانوتى، الذى يزور الإسكندرية للمرة الأولى بعد توليه مهام منصبه كقنصل عام لبنان بالإسكندرية، وذلك لمناقشة سبل توطيد التعاون المشترك على كافة الأصعدة.





ورحب المحافظ بالسفير منير نبيل عانوتى، مقدمًا له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما تمنى له التوفيق فى مهامه الجديدة كقنصل عام لبنان بالإسكندرية. وأكد الشريف، على الروابط القوية التى تربط بين الشعبين الشقيقين مصر ولبنان عبر السنين، وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للقنصلية اللبنانية. من جانبه، قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معربًا عن حبه واحترامه الكبير لمدينة الإسكندرية وعن امتنانه لكرم شعب وأهل الإسكندرية وسعادته بأجواء رمضان بها.

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