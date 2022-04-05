"غلط غير مقصود".. حقيقة سرقة موسيقى مسلسل المداح 2

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تعرض صناع مسلسل المداح 2 الذي يلعب بطولته الفنان حمادة هلال، لأزمة جديدة واتهامات بسرقة موسيقى العمل من مسلسل أجنبي.

دوت الخليج يكشف حقيقة سرقة موسيقى مسلسل المداح 2

سرقة موسيقى مسلسل المداح 2

كشف الملحن محمود طلعت مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل المداح 2 الذي يعرض عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية، حقيقة سرقة موسيقى العمل من مسلسل أجنبي يحمل اسم Attack on Titan.

ورد محمود طلعت على هذه الاتهامات من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كأس إنرجي للدراما” المذاع عبر راديو إنرجي 92.1، وقال إنه لم يكن يعلم بالأمر إلا من خلال تواصل إنرجي معه.

الموسيقى التصويرية لمسلسل المداح

وأضاف محمود طلعت في مداخلته مع المذيع محمد طارق قضا، قائلًا: “كل ما حدث غلطة غير مقصودة من المونتير بسبب السرعة في تسليم الحلقات للقناة والمشكلة في 45 ثانية فقط”.

وتابع: “وحصلت على وعد من القائمين على العمل بإعادة التراك الصحيح للمسلسل عقب انتهاء عرضه على الشاشات والمنصات الإلكترونية”.

مسلسل المداح 2 الحلقة 5

يشار أن الفنان حمادة هلال كان قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجوجل الشهير بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد المداح أسطورة الوادي بسبب احتواء الحلقة على العديد من الأحداث المثيرة.

يشار أن الحلقة الخامسة من مسلسل المداح 2 الذي يلعب بطولته الفنان حمادة هلال وهبة مجدي ويعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، ستشهد القبض على منال بصحبة الدجال الذي يساعدها في الحمل بعد أن تعرضت للإجهاض مرتين.

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وشارك حمادة هلال متابعيه وجمهوره بنشره تعليق لأحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: “واحد باعتلي بيقولي أنت المسلسل الوحيد اللي مخليني أخلص القرآن في رمضان، وأنا بتفرج.. مدد”، ويشارك حمادة هلال في بطولة المسلسل عدد من النجوم.

ويضم المسلسل في بطولته كلا منهم هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، ولاء الشريف، وآخرين والمسلسل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.