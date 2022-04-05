مواعيد صرف التموين في رمضان 2022.. تفاصيل

مواعيد صرف التموين في رمضان.. يتسائلب العديد من المواطنين عن معرفة مواعيد صرف التموين في رمضان، وذلك بعد قدوم الشهر الكريم منذ ثلاث ايام .

دوت الخليج

مواعيد صرف التموين في رمضان 2022

وفي هذا السياق قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انه يوجد انتظام بمواعيد صرف التموين في رمضان 2022، وذلك في المنافز التابعة للبقالين ومنافذ مشروع جمعيتي أو من فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات، والذي بالغ عدد هذه المنافز 1300 مجمع بكافة المحافظات.

مواعيد صرف التموين في رمضان

مواعيد صرف التموين في رمضان.. ونظرا لتزايد التساؤلات عن هذه المواعيد منقبل المواطنين ، اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ان هذه المواعيد سوف تكون بدءا من التاسعه صباحا وحتى التاسعة مساء ، وذلك بعد ان فتحت المنافز ابوابها للمواطنين، مستوى جميع محافظات الجمهورية.

مواعيد صرف التموين في رمضان.. وتشير وزارة التموين والتجارة الداخلية، الى ان المنافز التي تم فتحها والتابعة للدولة سوف تعمل طوال أيام الأسبوع بشأن صرف المقررات التموينية للمواطنين ذوي البطاقات التموينية، وذلك بدون اجازة اسبوعية أو رسمية، من اجل توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين.

ونرصد في السطور النالية قائمة السلع الغذائية بماافذ التموين

سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه، و أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

مكرونة 400 جرام 4 جنيهات، و- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات، و مكرونة 800 جرام 8 جنيهات.

فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه، و- مسلی صناعي 800 جرام بسعر 24 جنيهًا.

-شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات، و صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه.

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 6 جنيهات، وجبنة تتراباك 500 جرام 11 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه، ومسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه، و- صابون تواليت 125جرام 5.50 جنيه، وحليب جاف 125 جرام 17 جنيهًا.

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هذا واختلفت مواعيد عمل المخابز البلدية الناتجة لرغيف الخبز البلدي الذي يصرف على بطاقة التموين، لتكون وفقا ما عاعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية من الثامنه صباحا وحتى الخامسه صباحا.