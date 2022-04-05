/690342/خاص-المخرج-مهند-الدسوقي-ينتهي-من-تصوير-فيلم-خطأ-404-القصة-مفاجأة

انتهي المخرج مهند الدسوقي من تصوير فيلمه الجديد “خطأ 404”، الذي من المقرر أن يحقق نجاحا مختلفا وقت عرضه، خاصة وأن العمل يناقش قضية هامة يعاني منها الكثير في مصر والعالم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جديدة في فيلم خطأ 404

رصد موقع دوت الخليج كواليس فيلم “خطأ 404”، والذي ظهر بها طفل مندمجا في هاتفه وبجانبه كرة صفراء يبدو أن لها دلاله معينة عن عدم رغبة الطفل في الانسجام معاها، هل يعاني الطفل من التوحد؟، هذا ما سيرصده أحداث العمل خلال فترة العرض.

موعد عرض فيلم خطأ 404

وصرح المخرج مهند الدسوقي لـ دوت الخليج، بأن فيلم خطأ 404 من المقرر عرضه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر مايو المقبل، فضلا عن مشاركته في عدد من المهرجانات الهامة التي سيعلن عنها قريبا.

قصة فيلم خطأ 404

أما عن القصة فقال مهند الدسوقي بأن العمل يناقش رساله توعوية وهادفة للمجتمع، ومن المقرر أن تكون مفاجأة للجمهور، وأضاف: «يوجد بـ خطأ 404 إسقاطات عن الواقع الذي نعيشه الأيام الحالية، ويوجد به العديد من المفاجآت الذي من المقرر أن تنال إعجاب الجمهور الجمهور».

صناع فيلم خطا 404

فليم خطأ 404 بطولة كلا من «زياد جمعه - محمد الدندراوي - محمد عبدالحميد - عبد الرحمن راجي- اشرقت مؤمن -منه هشام»، ومن تأليف وإخراج مهند الدسوقي، مساعد مخرج زياد محسن، مدير تصوير محمود السيد موسيقي تصويرية مازن علي، ميكياج اشرقت مؤمن.

المخرج مهند الدسوقي

جدير بالذكر أنه في وقت سابق صرح المخرج مهند الدسوقي مجموعة تصريحات لموقع دوت الخليج، من بينها طريقة اختياره لأبطال أعماله، فقال: «بتيح ديما الفرص للوجوه الجديده وبعرف اسوق الناس كويس عشان يفتحلهم سكه فا ديما بعتمد اني اللعب علي الناس الموهوبه الي ملهاش فرص ومنهم ناس كتير دلوقتي بقوا نجوم في مسلسلات».

مهند الدسوقي هو ممثل ومخرج مصري، بدأ مشواره الفني عام 2011 بمسرح مكتبه مصر العامه بالاسماعيليه وعمل العديد من المسرحيات والافلام القصيره، ويعد من أهم أعماله الفنية فيلم «البيت القديم وأشباح أوروبا».