/690341/بعد-أزمة-مسلسل-فاتن-أمل-حربىهل-يمنع-قانون-المنشأت-الفندقية-السيدات-من-النزول-للفنادق-دون-الـ-محرم-تحيا-مصر-يجيب

شهدت الساعات الماضية حديث موسع بشأن إشكالية منع السيدات دون الـ40عاما من النزول للفنادق من غير المحرم، وذلك بعد إثارة هذه الإشكالية بمسلسل فاتن أمل حرب للفنانة نيلى كريم، حيث تحدث البعض بأن هذه الإشكالية لا أساس لها على أرض الواقع وبعض الفنادق هى ما تقوم بتطبيقها بزعم وجود تعليمات أمنية بذلك دون وجود أى نص قانونى على ذلك.

دوت الخليج

وزارة الداخلية نفت هذا الأمر على مدار الفترات الماضية وأكدت فى بيانات رسمية عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللواتي تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون "محرم" .

دوت الخليج بعد مراجعة نصوص قانون المنشأت الفندقية الصادر فى عام 2022 لم يتضمن أى نصوص بشأن النزلاء للفنادق وهو قانون حديث ناقشه البرلمان خلال الفترة الماضية، وبالعودة للشروط التى تعلنها الفنادق حجز غرفة في فندق رصد موقع دوت الخليج أن النزيل يقوم بحجز الغرفة بشكل مسبق ويتم ذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف الخاص بالفندق مع إرسال كافة المعلومات الخاصة بالشخص الذي سيقوم بالحجز ومنها (الاسم، رقم الهاتف، عدد النزلاء، موعد الحجز، تاريخ المغادرة) والقيام بذكر كافة التفاصيل الخاصة بالغرفة إذا كان النزيل يريدها أن تطل على منظر معين أو إذا كان يريدها غرفة عادية أو سويت، وإذا كان يريدها بعيدة عن الضوضاء والصخب وتتميز بالهدوء.

بعد أزمة مسلسل فاتن أمل حربى..هل يمنع قانون المنشأت الفندقية السيدات من النزول للفنادق دون الـ «محرم»؟ دوت الخليج يُجيب

على مستوى الأوراق المطلوبة للحجز في فندق رصد موقع دوت الخليج أهمية تسليم بطاقة الرقم القومي لكل شخص بالغ وعقد الزواج في حالة كانوا شخصين متزوجين، وبطاقة الرقم القومى للزوجة مدون بها اسم الزوج في حالة عدم توافر عقد الزواج، شهادة ميلاد الأولاد في حالة أنه تم طلبها، وجواز السفر لغير المصريين، والأوراق الخاصة بالإقامة والأوراق الخاصة بتسجيل بيانات الحجز وهي الموجودة بالفندق.

يشار إلى أن مسلسل" فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم، تأليف إبراهيم عيسي، اخراج محمد العدل، يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق ، ويثير عدة مسائل فى الأحوال الشخصية تمس جموع كبيرة من المواطنين.