تعرف على مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2022

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مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2022.. يتسائل عدد من المواطنين المهتمين بالامور المالية واعمال البورصة بمعرففة مواعيد عمل البورصة المصرية في رمضان .

دوت الخليج

مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2022.. يتسائل عدد من المواطنين المهتمين بالامور المالية واعمال البورصة بمعرففة مواعيد عمل البورصة المصرية في رمضان ذلك بالتزامن مع إعلان عدد كبير الجهات والمصالح الحكومية تغيير مواعيدها في شهر رمضان المبارك، والذي حل علينا منذ ثلاث ايام في بداية شهر ابريل .

مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2022 تفاصيل

وفي هذا السياق ونظرا لكثرة التساؤلات الواردة بشان هذا الامر قامت;إدارة البورصة المصرية، بالاعلان عن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي، بالاضافة الى وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وأعلنت ادارة البورصة المصرية على ان المواعيد سوف تكون بداية من الساعة العاضرة صباحا حتى الساعة 1.30 ظهراً، وسوف تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة التاسعه ونصف صباحا.

مواعيد جلسة مزاد سعر الاقفال

وأشارت ادراة لابورصة المصرية الى ان فترة مزاد سعر الاقفال سوف تكون الواحده ونصف ظهرا وذلك لمدة عشرة دقائق، وحسب ما تم اعلانه فانه مقرر أن يتم غلق جلسة المزاد بداية من الساعة 1.23ظهرا حتي الساعة 1.25 ظهرا، فيما تكونفترة التعديل من الساعة التي تم اغلاق فيها فيها جلسة المزاد حتي الساعة 1.25.

وقامت ادراة البروصة المصرية ايضا باعلان جلسة التداول بسعر الإغلاق تكون من الساعة 1.25ظهرا حتي الساعة 1.30ظهرا، موضحة أن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير سوف تكون من الساعة 9.15 صباحا حتي الساعة 9.30صباحا.

مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2022

ويتم هذا الامر على ان يتم تسجيل الأوامر المقابلة الساعة 9.30 حتي الساعة 9.45صباحا.

وأكدت ادراة البورصة المصرية على انمواعيد تقسيم الحسابات المجمعة تكون من الساعة الواحده ظهرا وحتى الثانية ظهرا .

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ولفتت البورصة الى ان مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة سوق الأوامر خارج المقصورة تكون يومي الإثنين والأربعاء من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحتي الساعة الثانية عشرة ظهرا من كل أسبوع، موضحة ;أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة سوق الصفقات خارج المقصورة سوف تكون من الساعة التناسعة والنصف صباحا حتي الساعة 11صباحا.