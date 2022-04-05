إعلام القاهرة تطلق حملة «freelaunch» للتوعية بأهمية العمل الحر ضمن مشاريع التخرج

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للتوعية بمهارات العمل.. الخدمات المتنوعة.. طرق السحب.. مميزات المواقع

يعتبر الفريلانسنج أحد وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة على غرار العديد من الطرق كالفيسبوك، ويتيح للشخص أن يقوم بتنفيذ مهام عمله بعد تحديد كافة الأمور الخاصة بالعمل وبطريقة حديثة وسهلة، وما يميز هذا العمل هو الحرية التامة وعدم وجود قيود وأيضا الحرية في اختيار الأشخاص الذين تعمل معهم دون الإجبار على أشخاص معينين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

والأهم في عمل الفريلانسنج هو أن يكون الشخص محب لهذا المجال والعمل فيه ولديه المهارات الكافية من أجل النجاح والعمل على تنمية كافة المهارات للتواجد في سوق العمل، ولابد أن يكون هناك معرفة بالبرمجة والتصميم والتسويق.

إعلام القاهرة تطلق حملة freelaunch للتوعية بأهمية العمل الحر

وقد قرر طلاب الفرقة الرابع من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية إعلام جامعة القاهرة، إطلاق حملة من أجل التوعية بأهمية العمل الحر في العصر الحالي، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإشراف عام الأستاذة الدكتورة داليا محمد عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة نرمين عجوة المدرس بالقسم، والدكتورة نوران عبد الرحمن المدرس بالقسم، وأ. ياسمين على المعيدة بالقسم.

وجاء اختيار طلاب الفرقة الرابعة من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية إعلام جامعة القاهرة، أن يكون الفريلانسنج هو مشرع التخرج الخاص بهم، نظرا لأهميتة في سوق العمل وتوعية الأشخاص بكل مميزاتة وكيفية العمل به وخصائصة التي تفيد الجميع.

وأوضحت آية مجدي، أحد طلاب حملة freelaunch "أن هناك مهارات عديدة لابد أن تتواجد من أجل العمل في هذا المجال والبداية هي مهارة التقنية، والمعرفة الكاملة بالبرمجة والتصميم والتسويق، ثم بعد ذلك مهارة التسويق على شبكات التواصل الإجتماعي".

وتابعت "المهارة الأخرى هي التنظيم، وأهمية التعامل مع الوقت وتحديد الأهداف والأولويات، ثم بعد ذلك مهارة التواصل الجيد، والتعامل الجيد مع الآخرين، وما يميز كل هذه المهارات من الممكن تعلمها عن طريق اليوتيوب أو الكورسات الخاصة المتواجدة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة".

إعلام القاهرة تطلق حملة freelaunch للتوعية بأهمية العمل الحر

وأضافت أن "هناك مجالات عديدة للفريلانسنج وسأتحدث عنها باختصار، وهم "الخدمات المصغرة، بيع المنتجات، وإنشاء المحتوى"، فالعالم حاليا يشهد التطور الرقمي الملحوظ، والخدمات المصغرة وهي الترجمة والتفريغ والتايبست".

وأكملت "البرمجة هي الأكثر انتشارا فالعالم في مجالات الفريلانسنج، وأيضا التصاميم ومدخل البيانات والتسويق الإلكتروني، وكل هذه الأمور تم شرحها بالتفصيل خلال المشروع وبجميع المميزات، وبعد ذلك الحديث عن قسم المنتجات مثل الملابس والأدوات المختلفة والكتب الإلكترونية، والروايات".

وواصلت "القسم الأخير وهو إنشاء المحتوى ويكون عن طريق عمل صفحة شخصية أو قناة على مواقع التواصل الإجتماعي والربح يكون عن طريق الإعلانات ضمن المحتوى المقدم، والعمل في مجال الفريلانسنج يحتاج لخطوات معينة لابد من البدء بها والعمل عليها، والبداية تكون بوجود حساب بنكي الكتروني، ثم المجال المحدد التي تريد العمل فيه والمهارات المكتسبة والمتميزة لدى الشخص".

وزادت "مميزات مواقع الفريلانسنج، أنها بتحقق الأمان المالي للجميع، وحل الخلافات بين العميل والفريلانسنر، والاعتماد بشكل عام على "باي بال" وهو موقع ويب تجاري يسمح بتحويل المبالغ المستحقة عن طريق الإنترنت والبريد الإلكتروني".

وتابعت "أهم مواقع الفريلانسنج العربية والأشهر هم "مستقل، منصة نبش، خمسات" أما المواقع الأجنبية هم "fiver، up work، freelancer"، وطريقة سحب الأموال من مواقع الفريلانسنج هناك طرق عديدة ولكن سأقوم بشرح الأفضل وهم "باي بال، سكريل"، والثاني يأخذ قيمة 6% من إجمالي المبلغ، فالأفضل يكون باي بال وبيتم ربطة عن طريق فيزا كارد ويتم ربطها بالحساب الخاص بيك ويتم تفعيلها ،وبيتم خصم يورو ونصف فقط وقت التفعيل".

واختتمت "باي بال يقوم بإرسال الأموال أيام الثلاثاء والجمعة، والتحويل يكون بصفر دولار ولا توجد مصاريق للتحويل، وهناك مواقع لها يورو واحد فقط قيمة التحويل، ومن أهم شروط استخدام "باي بال" أن تكون المعلومات صحيحة، وإضافة كارت الأموال والسحب يكون عن طريق البنك الأهلي القطري وبك الإسكندرية، وسجب الأموال من الممكن يأتي في مدة تتراوح بين 3:5 أيام حسب تفعيل الأموال في البنك، وهذا شرط مبسط للفريلانسنج".

وقام طلاب الفرقة الرابعة من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية إعلام جامعة القاهرة، بالتواجد في إيفينت مع الشباب للتوعية بمجالات العمل الحر وأهميته، بمركز شباب حلوان الجديد، ولاقى هذا الأمر ترحيب كبير خلال شرح المشروع، وتم توزيع هدايا أيضا.