/690335/ممثلة-شابة-وزوجة-فنان-شهير-تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-الليلة

كشفت إدارة قناة MBC مصر الفضائية منذ قليل عن هوية ضحية الفنان رامز جلال اليوم الثلاثاء ببرنامجه رامز موفي ستار الذي يذاع على نفس القناة.

دوت الخليج يكشف ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة الرابعة

برنامج رامز موفي ستار الحلقة الرابعة

تحل الفنانة هنا الزاهد وزوجة الفنان أحمد فهمي ضيفة برنامج رامز موفي ستار الحلقة الرابعة اليوم، والمقرر أن تتعرض الفنانة الشابة للكثير من المغامرات والمفاجآت في إطار الأكشن والإثارة.

يشار أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا كان ضيف الحلقة الثالثة من برنامج رامز جلال الجديد في رمضان التي عرضت أمس الاثنين، وسبقته الفنانة ياسمين صبري في ثاني حلقات البرنامج.

برنامج رامز جلال 2022

وكانت الفنانة صابرين الضحية الأولى لبرنامج رامز جلال الجديد الذي يعرض في رمضان 2022، بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن ضمن النجوم المقرر أن يقعوا ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد بعد هنا الزاهد كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، درة، غادة عادل، مايان السيد، عائشة بن أحمد، بيج رامي، سليمان عيد، محمد محمود، حنان مطاوع، وآخرين وذلك بمساعدة نجم الأكشن العالمي فاندام.

حمو بيكا رامز موفي ستار

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيف حلقة أمس الاثنين حيث ظهر متوتر من المقلب بعد تحرك السيارة به، وصاح صارخًا يقول: “يخربيت أبوكوا هفهمكوا ازاي أنا؟”، ومن جانبه رامز جلال وصف إطلالة حمو بيكا: “المعلم حنتيره والراعي الرسمي للفجل والكرنب، جبت البدلة دي من اني مشتل، وايه الدهب ده كله هو أنت رقاصة؟”.

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ومن ناحية أخرى، كان حمو بيكا أعلن عن انطلاق مسابقة تحمل اسم “أحلى صوت مع حمو بيكا”، وروج لها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “كل الناس اللي نفسها تكون مؤدية مهرجانات اشترك دلوقتي في مسابقة احلي صوت مع بيكا .. المركز الاول هيغني مهرجان معايا .. وكل الخسران مش هيروح زعلان و هنسجلو اغنية وهيستلم شهاده تقدير عشان محدش يكون زعلان”.