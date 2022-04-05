بعد تصدره التريند.. محمد فراج: «مشهد إعدامي حرقا كان صعب»

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تصدر الفنان محمد فراج التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل بسبب آخر مشاهده في مسلسل العائدون الحلقة 3 بعد تم إعدامه حرقا.

دوت الخليج يرصد كواليس مشهد إعدام محمد فراج

إعدام محمد فراج

تحدث الفنان محمد فراج عن كواليس مشهد إعدامه في مسلسل العائدون الذي يعرض عبر شاشة قناة DMC الفضائية من خلال لقائه التلفزيوني الأخير.

وقال محمد فراج لـ برنامج et بالعربي: “صورت 4 أيام فقط في المسلسل ومشهد إعدامي حرقا كان صعبا جدا لأنه مشهد صامت وأخر ظهور ليا فى المسلسل”.

محمد فراج مسلسل العائدون

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل العائدون قد تصدرت محرك البحث الأشهر جوجل عقب ساعات قليلة من عرض الحلقة التي شهدت أحداث مهمة حيث اجتماع أفراد المخابرات المصرية لوضع خطة إنقاذ حسين بعدما استطاعوا تحديد مكانه، ومن جانبها تولت نادين وهي أمينة خليل مسؤولية تتبع الخطوات إلكترونيًا.

أما الفنان أمير كرارة بطل العمل يهجم على مقر الجماعة الإرهابية داعش بمساعدة إسلام جمال للعودة بـ حسين، وكان التنظيم اكتشف خيانة أبو مصعب الذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج.

مسلسل العائدون الحلقة 3

وكان أبو مصعب وهو محمد فراج يتحدث مع ضابط المخابرات مما تسبب فى حالة من البلبلة ما بين كرارة والضابط الذى يقدم شخصيته الفنان محمود عبد المغنى، وطالب الضابط عمر وهو أمير كرارة من محمود عبد الغنى بتنفيذ خطة لكى يتم تهريب أبو مصعب قبل قتله.

وكان مشهد إعدام الفنان محمد فراج حرقا أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث السوشيال ميديا.

ويضم مسلسل العائدون في بطولته مجموعة من النجوم وهم أمير كرارة ومحمد فراج وأمينة خليل ومحمود عبدالمغني وهاني رمزي وآخرين والعمل من تأليف باهر دويدار والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

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يذكر أن آخر ظهور للفنان محمد فراج كان من خلال برنامج نجوم السماء الذي يعرض عبر شاشة قناة ON الفضائية وظهرت معه زوجته الفنانة بسنت شوقي ضيفة البرنامج الذي ينتمي لنوعية برامج المغامرات.