السكة الحديد تطبق غرامة فورية 25 جنيها عند الخروج من البوابات الإلكترونية دون تذكرة

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية ومع بدء تشغيل البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من المحطات، سيجرى بداية من اليوم الثلاثاء تحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات، ولا يحمل ما يسمح له بالمرور من البوابة.
وناشدت الهيئة جمهور الركاب الحصول على التذكرة قبل استقلال القطار والاحتفاظ بها حتى الخروج من محطة الوصول.
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