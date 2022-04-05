البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا يوساب بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.
وناقش الأنبا يوساب خلال اللقاء شئون الخدمات الكنسية والأمور الرعوية، في إيبارشية الأقصر، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها البابا مع الاساقفة من مختلف الايبارشيات، لمتابعة شؤونها.
وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وبرفقته عددٍ من كهنة ثلاث من كنائس قطاع وسط القاهرة، إلى جانب أعضاء مجالس الكنائس ذاتها ، وهذه الكنائس هي كنيسة السيدة العذراء، المرعشلي بالزمالك، وكنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتى، وكنيسة الشهيدة دميانة ببولاق.
ويواصل البابا تواضروس تقديم سلسلة من العظات الروحية عبر موقع الساوند كلاود “موقع الصوتيات”، عن فضائل الصوم، أي الفضيلة التي يجب أن يتعلمها الإنسان خلال فترة الصوم الكبير.
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