علي جمعة: مشاهدة الفيديوهات والصور المثيرة من السلوكيات الخاطئة وتجعل بالقلب ظُلمة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن مشاهدة الفيديوهات والصور المثيرة، ومتابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من السلوكيات الخاطئة.
وأضاف جمعة خلال تقديمه برنامج «مصر أرض المجددين»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أن متابعة الفيديوهات المنتشرة والصور المثيرة على مواقع التواصل مثل «إنستجرام» و«فيسبوك»، نوع من أنواع الدخول في ثقافة ليست من الدين في الشيء.
ونوه إلى أن «الإنسان يتعرض لظلمة في قلبه كلما نظر إلى هذه المناظر الخليعة والفاجرة»، معقبًا: «كلما نظر إليها الإنسان كلما حدثت ظلمة في قلبه.. احذر هذا السلوك لوجه الله».
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