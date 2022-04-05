برتوكول تعاون بين الرقابة الصحية وهيئة تيموس لاعتماد المستشفيات

جدة - نرمين السيد - هيئة الرعاية الصحية تشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في حضور مراسم توقيع برتوكول تعاون بين "هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" و"هيئة تيموس الدولية" لاعتماد المستشفيات للسياحة العلاجية حسب المعايير العالمية





جاء ذلك ضمن تنفيذ توصيات المؤتمر السنوى الأول للسياحة العلاجية الذى عقدته الهيئه العامة للرعاية الصحية فى الأقصر يوم 23 يناير الماضى، بحضور 25 سفيرًا من دول إفريقيا بالتعاون مع الوكالة المصريه للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفيات الهيئة تمثل نواة استقطاب السياحة العلاجية لمصر من مختلف دول العالم بما تمتلكه من قدرات وإمكانات عملاقة لأداء الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة تضمن مستوى متميز من أداء الخدمات للمصريين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن مذكرة التعاون مع منظمة التيموس العالمية بهدف اعتماد خدمات المستشفيات للسياحة العلاجية نقطة تحول كبرى فى المنظومة، وتدعم تنشيط الملف واستقطاب راغبى السياحة العلاجية، وتابع: خلال الفترة المقبلة سيكون هناك دعم لكافة السبل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لدعم ملف السياحة العلاجية.

وأوضح السبكى، أن الهيئه العامة للرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة لتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل سعت لتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بها، واستهداف المريض الأجنبى أيضًا ما يسهم فى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا، وأكد أن الاتفاق بين هيئة الاعتماد والرقابة والتيموس يستهدف التعاون المشترك ما بين الطرفين فى مجال اعتماد المنشآت الصحية، وتنظيم فعاليات مشتركة للتوعية بالسياحة الطبية والمعايير الدولية، لتكون مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وجهة للمرضى سواء فى مصر أو فى الشرق الأوسط أو العالم.

ومن جهته، قال الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، أنه تم توقيع مذكرة التعاون، بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة "تيموس" TEMOS الدولية كأحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد فى مجال السياحة العلاجية للمستشفيات، بما يعزز مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار "نرعاك فى مصر"، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين فى مجال وضع المعايير وآليات ضمان الجودة، إلى جانب تنظيم آلية للعملية التقييمية الخاصة بمعايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد المصرية والمعتمدة من الإسكوا، والمعايير الخاصة بهيئة "تيموس" TEMOS الدولية.

حضر من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، د. هبة يوسف مدير وحدة السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، د. محمد الفيومى مدير إدارة الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

ووقع الاتفاق عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة تيموس الدولية د. أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. كلوديا ميكا مؤسس والرئيس التنفيذى لهيئة تيموس الدولية، بحضور د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية.