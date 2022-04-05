وزارة الشباب: شمال سيناء تشهد منافسات قوية بدورى مراكز شباب حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة شمال سيناء منافسات قوية بدورى مراكز الشباب "حياة كريمة" فى نسخته التاسعة، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ،بمشاركة 17 ألف لاعب من 569 مركز شباب.





ووأوضحت وزارة الشباب - فى بيان - أنه فاز مركز شباب السلام على مركز شباب المطلة بهدفين نظيفين، وبنفس النتيجة فاز مركز شباب التلول على السادات ومركز شباب رمانة على مركز شباب الشهداء، وتعادل مركز شباب الهرش مع مركز شباب النصر سلبياً، وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين فاز مركز شباب 6 أكتوبر على مركز شباب أم عقبة.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن الاهتمام بمنافسات الدورى وخاصةً فى المناطق الحدودية يأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمحافظات الحدودية وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقًا لاستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر2030.

وأشار صبحى إلى أن النسخة الحالية من دورى مراكز الشباب هى نسخة استثنائية تحمل مسمى «حياة كريمة» فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن فى جميع المحافظات وفى شتى المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن دورى مراكز الشباب يعمل على تحقيق إعادة دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة وتثقيف الشباب من خلال خوض المباريات المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وجذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب.