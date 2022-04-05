حياة كريمة.. محافظ شمال سيناء يفتتح أعمال تطوير تجمع أبو يوسف بالغراء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إنه تم رفع كفاءة 19 منزلا بتجمع أبو يوسف فى منطقة الغراء التابعة لقرية الشلاق بالشيخ زويد، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى المصرية: " حياة كريمة ".





وأضاف المحافظ - خلال افتتاح تطوير التجمع اليوم الثلاثاء - أنه من خلال المبادرة تم إعادة تجميل التجمع ورفع كفاءة وإحلال مسجد التجمع، إلى جانب توصيل خط كهرباء جهد عالى ودعم التجمع بمحول وشبكة إنارة داخلية، وتوفير كشافات لإنارة التجمع من خلال اتحاد شباب رجال أعمال شمال سيناء، مطالبا مشاركة رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى فى إعادة تأهيل المنازل بقرى الشيخ زويد.

وأكد المحافظ أنه خلال احتفال المحافظة بالعيد القومى سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات على أرض المحافظة من بينها افتتاح المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه غرب مدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم لتغذية مدينتى العريش والشيخ زويد بمياه الشرب، لافتا إلى قيام لجنة مشكلة من الجهات المعنية بتسلم التجمعات التنموية الأسبوع المقبل تمهيدا لتسليمها للمواطنين فى 25 أبريل الجارى.

من جانبهما، أعرب كل من عايدة السواركة عضو مجلس النواب وفايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن تقديرهما للرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروعات التنموية الكبرى المنفذة فى كل محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة شمال سيناء.