ضبط شخص أنشأ صفحة على فيسبوك لبيع أدوية مهربة من الخارج

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دوت الخليج

ضبط شخص أنشأ صفحة عبى فيسبوك لبيع أدوية مهربة من الخارج

يقوم من خلالها بالإعلان لبيع أدوية مستوردة ومهربة من الخارج خاصةً الأدوية المخدرة والمحظور تداولها وغير المسدد عنها الضرائب والرســـــوم الجمركية المستحقة عليها من خلال شركته المشار إليها للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها من ذلك النشاط..

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور، كما تم ضبط (822 عبوة منشطات مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية )، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه تحصل على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول، حيث يقوم بتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين بأسعار مرتفعة الثمن لتحقيق أكبر قدر من الأرباح .

يذكر أن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة ، أسفرت عن ضبط عدد (6365) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6346) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (19) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، إضافة لتحرير (534) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (133) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (713) أرجيلة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .