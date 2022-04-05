/690326/النائب-سليمان-وهدان-الاختيار3-دراما-وطنية-تعمق-الوعي-لدي-الشباب

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مسلسل "الاختيار" غير مفهوم الدراما في شهر رمضان، حيث أصبحت الدراما الوطنية سمة مميزة للشهر الكريم، والتي تعمل على تعميق الوعى خاصة لدى الشباب، لإدراك ما قامت به الدولة المصرية جيشا وشرطة في مواجهة القوى الإرهابية التي حاولت على مدار سنوات النيل من أمن واستقرار مصر.

دوت الخليج

النائب سليمان وهدان :«الاختيار3» دراما وطنية تعمق الوعي لدي الشباب

وقال "وهدان"، إن مسلسل الاختيار 3 جاء ليوثق مرحلة هامة من عمر مصر، بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى حكم مصر، ومحاولاتهم الفاشلة لأخونة الدولة المصرية، من خلال نشر عناصرهم في كل المؤسسات بهدف السيطرة عليها.

وأَضاف وهدان، أن المسلسل كشف للشعب المصري مخططات الجماعة الإرهابية للإضرار بمصر من أجل تحقيق مصلحة الجماعة، والضريبة التي دفعها رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري لحماية هذا الوطن من مخططات الجماعة الإرهابية، والتي كانت سببا رئيسيا في إفشال مخططاتهم.

كما وجه "وهدان"، التحية لكافة مؤسسات الدولة التي وقفت حائط صد، ضد هذه المحاولات، وحمت إرادة الشعب المصري في ٣٠ يونيو، الثورة التي انقذت مصر من الفاشية الدينية و حافظت على الهوية المصرية.

هذا وتدور أحداث مسلسل الإختيار الجزء الثالث” القرار”، حول فترة زمنية مهمة وفارقة فى تاريخ مصر الحديث، وهي فترة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، وما قدمه رجال الشرطة والجيش المصري من تضحيات وبطولات ستظل خالدة فى ذاكرة التاريخ، حيث يتابع الأحداث من ثورة الـ 30 من يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، و المسلسل من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان والذي حققوا نجاح باهر.

هذا ويشارك فى بطولة المسلسل الفنان أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسمر مرسي، وأمير المصري، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، ومحمود البزاوي، وناردين عبد السلام، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري.