/690324/تاريخ-مواجهات-النادي-الأهلي-والرجاء المغربي-قبل-المباراة-المرتقبة

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، والتي إقيمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، عن وقوع النادي الأهلي بمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الأهلي مع الرجاء المغربي

التقي الفريقين من قبل فى مباريات 9، فاز الأحمر في 4 والرجاء في مواجهتين وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

فيما أول مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا عام 1999، حينها تلقي الأهلي خسارة بهدف نظيف، ثم تعادل الفريقان بهدف لمثله، وفي 2002، وتعادل الفريقان بثلاثة أهداف ، ثم فاز الرجاء بثنائية لهدف في المغرب.

أرقام موسيماني مع الأهلي في مختلف البطولات

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

كما قاد موسيماني الأهلي في 48 مباراة بالدوري ، فاز في 34 مباراة ، وتعادل 12 ، وخسر مباراتين ، الأولى على سموحة 2-1 في الوقت القاتل، والثانية ضد غزل المحلة بهدف بدون رد، سجل المارد الأحمر 109 هدف في حين تلقت شباكة على 37 هدف.

وقاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراتين، الأولى ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، سجل المارد الأحمر 9 أهداف وتلقى 6 أهداف بمونديال الأندية.

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة