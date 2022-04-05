رسمياً.. الأهلي يصطدم بالرجاء المغربي في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا

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أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" فى القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي بمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

فيما الفائز من مباراة الأهلي والرجاء سيواجه الفائز من مباراة الترجي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال.

بينما وصلت ثمانية فرق إلى ربع نهائي البطولة، وهم صن داونز والأهلي عن المجموعة الأولى، بينما عن المجموعة الثانية تأهل الثنائي العربي الرجاء ووفاق سطيف، والمجموعة الثالثة تأهل عنها الترجي وشباب بلوزداد، بينما وصل الوداد وبترو أتلتيكو عن المجموعة الرابعة.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة الأولى، ويتأهل رفقة صن داونز الجنوب أفريقي إلى دور الثمانية، بينماقطبا السودان، الهلال والمريخ، فقد ودعا البطولة معا بنفس الرصيد 4 نقاط.

وجاءت كالأتي

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة النادي الأهلي و المريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.