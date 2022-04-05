ماندو العدل يشيد بموهبة شريف سلامة.. "كسبت الرهان"

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أعرب المخرج ماندو العدل الذي ينافس بمسلسل فاتن أمل حربي ضمن موسم رمضان 2022، عن سعادته الكبيرة بتألق الفنان شريف سلامة ضمن أولى حلقات العمل.

دوت الخليج يرصد تعليق مخرج مسلسل فاتن أمل حربي

ماندو العدل وشريف سلامة

كتب المخرج ماندو العدل في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أعتقد أني كسبت رهان شريف سلامة”.

وأضاف قائلًا: “مبسوط عشانه.. ممثل شاطر جدًا، ويستحق كل خير”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تشيد بدور شريف سلامة خلال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي.

شريف سلامة فاتن أمل حربي

يجسد الفنان شريف سلامة ضمن أحداث مسلسل فاتن أمل حربي شخصية سيف الدندروي وهو طليق الفنانة نيللي كريم، حيث وقع الطلاق بسبب العديد من المشاكل والأزمات بينهما والذي يطردها هي وبناتها في الشارع، وتتعرض لبعض المشكلات.

يشار أن مسلسل نيللي كريم الجديد يعد أول عمل درامي يُقدمه الكاتب إبراهيم عيسى حيث يُناقش من خلاله قضية المرأة والأزمات التي تُواجهها بعد الطلاق، والصعوبات التي تراها في محكمة الأسرة.

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 3

ويضم مسلسل فاتن أمل حربي في بطولته عدد من النجوم منهم هالة صدقي، ونيللي كريم، وشريف سلامة، وفادية عبد الغني، وخالد سرحان، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وآخرين والعمل من إخراج محمد العدل، والإنتاج لـ جمال العدل.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فاتن أمل حربي طردها من منزلها هي وابنتيها حيث يتضح أن سيف كان يؤجر المنزل من شخص وانتهت مدة الإيجار وعاد صاحب المنزل إليه.

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نيللي كريم فاتن أمل حربي

وتضطر نيللي كريم للذهاب إلى القسم ثم حررت محضر خاص بطردها من الشقة، وبعدها ظلت تبحث عن مكان خالٍ لتنام فيه هي وابنتيها.

ولم يسمح لها أحد في الفنادق بالإقامة بمفردها هي والبنات، حيث تيأس فاتن من البحث عن مكان لقضاء ليلة فيه، ثم تذهب فاتن إلى منزل سيف طليقها وتأخذ العربية من تحت منزله حيث تنام فيها هي وابنتيها.