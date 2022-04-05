«بدون محرم»..منع نزول السيدات قبل سن الـ40للفنادق يثير المناقشات بدراما رمضان..ودينا المقدم تؤكد:يخالف صحيح القانون ويعد تميز ضد المرأة

/690330/بدون-محرممنع-نزول-السيدات-قبل-سن-الـ40للفنادق-يثير-المناقشات-بدراما-رمضانودينا-المقدم--تؤكديخالف-صحيح-القانون-ويعد-تميز-ضد-المرأة

سلط مسلسل فاتن أمل حربي، الضوء علي قضية عدم السماح للسيدات بالإقامة داخل الفندف دون وجود محرم، حيث عرض المسلسل مشهد طرد للفنانة نيللي كريم التي تقوم بدور فاتن من المنزل، بعدما قرر طليقها شريف سلامة الذي يقوم بدور سيف، عودة المنزل لمالكه لتجد فاتن الشارع ملاذا لها ولابنتيها.

لتبدأ فاتن رحلة البحث عن فندق تقيم فيه، إلا أن جميع الفنادق رفضت إقامتها لعدم وجود زوجها، علي الرغم من مخالفة ذلك للقانون.

دوت الخليج

البرلمان كان له دور في مثل هذه القضية، من خلال طلب إحاطة تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التضييق علي إقامة النساء بالفنادق دون وجود محرم لها، الأمر الذي يعتبر مخالف للدستور والقانون.

منع السيدات تحت 40 عاما من الإقامة بالفنادق «دون محرم»

كما طالبت الدعوى كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها، بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.

الطلب جاء بشأن التعليمات الأمنية الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق وجميع المنشآت ذات الصلة ولاسيما فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات التي تقل أعمارهن عن 40 سنة بالإقامة في الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولي.

النائبة أميرة صابر، أكدت أنه بحسب التأسيس الدستوري والقانوني لأحقية النساء في التمتع بالنزل الفندقية ينطوي عدم السماح بالإقامة في الفنادق علي تمييز ضد المرأة، كما أنه فرض وصاية قبلية تتنافي مع مدنية الدولة المصرية.

بعد إثارتها بمسلسل «فاتن أمل حربي»..كيف تعامل البرلمان مع أزمة منع السيدات من النزول بالفنادق دون محرم ؟

الأمر لم يتوقف عند حد البرلمان ولكن وصل الأمر للقضاء الإدارى حيث تقدم عدد من المحامين بدعوى بشأن هذه الإشكالية ومنع السيدات من دخول الفنادق بمفردهم لتثبت

وزارة الداخلية فى الدعوى بأنه لا يوجد أى تعليمات صادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللاتى تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون محرم، ومن ثم تم رفض الدعوى لعدم صدور أى قرار إدارى فى هذا الصدد.

دينا المقدم عن رفض الفنادق إقامة السيدات دون محرم: تمييز ضد المرأة وحجر علي أهليتها القانونية

ومن جانبها، علقت المحامية دينا المقدم عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي مشهد من مسلسل " فاتن أمل حربي" برفض الفنادق إقامة نيللي كريم التي تقوم بدور فاتن، هي وابنتيها لعدم وجود محرم معهما، قائلة:عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يٌعد بشكل صريح وواضح تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها من الناحية القانونية.

وأضافت المقدم: كما أنه فرض وصاية قبلية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدر لحقوقها الدستورية "كمواطن مصري مكتمل الأهلية مكافئ للرجل"، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، وما يتبعها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات.

وتابعت: هو قرار إتخذته فنادق النجمة الواحدة ، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون والدستور المصرى استنادا على مواد من الدستور وبعض القوانين أبرزها المواد التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة دون تمييز.

وأشارت عضو عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلي أن وزارة الداخلية المصرية نشرت بيانا تؤكد فيه على "عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللواتي تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون "محرم"، مضيفة: لكننا لا نرى هذا كافيا فلابد من إجراءات مشددة لتنفذه".