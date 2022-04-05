/690322/سكك-حديد-مصر-25-جنية-غرامة-لو-ممعكش-تذكرة-ركوب

أعلنت الهيئةالقومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 5/4/2022، حصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها، عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات ولا يحمل ما يسمح له بالمرور من البوابة، ذلك في اطار تحديث منظومة السكك الحديدية ومع بدء تشغيل البوابات الالكترونية للدخول والخروج من المحطات.

دوت الخليج

سكك حديد مصر: «25 جنية غرامة لو ممعكش تذكرة ركوب»

وطالبت الهيئة من جمهور الركاب الحصول علي التذكرة قبل إستقلال القطار والإحتفاظ بها حتي الخروج من محطة الوصول، موجهة الشكر للمواطنين على حسن تعاونكم .

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ، وشركة "يازاكي" اليابانية، لإنشاء مصنع جديد للشركة في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو

ووقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهانز ليمينز، الرئيس التنفيذي لشركة "يازاكي يوروب ليميتد"، وحضر مراسم التوقيع السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان في مصر. ونصت مذكرة التفاهم على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والاسلاك، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمني للتنفيذ.