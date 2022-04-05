تعرف على ميعاد شم النسيم 2022.

ميعاد شم النسيم 2022.. بالتزامن مع الدخول في شهر ابريل حظت هذه الكلمات على نسب بحث عالية على محرك جوجل العالمي، وذلك خلال الايام القليلة الماضية، نظرا لتطلع المواطنين إلى مميعاد شم النسيم 2022 من اجل الاستعداد لهذه المناسبة ، لان هذه الاجازة يتزامن قدومها مع قدوم شهر رمضان المبارك والتي تكثر فيه الاعمال الطيبة والفضائل الكريمة.

دوت الخليج

اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢ .. شم النسيم وعيد تحرير سيناء

وفي هذا الاطار قامت رئاسة مجلس الوزراء، بالاعلان عن إجازات شهر أبريل 2022 ، والذي منها شم النسيم وعيد تحرير سنايناء ، ويتصادف وجود هاذان اليومين في يوم واحد ليبلغ بذلك عدد الأيام التي تعطي فيها الدولة إجازات شهر أبريل ٢٠٢٢ يوم واحد.

اجازات شهر ابريل عيد تحرير سيناء 2022 وعيد شم النسيم

اعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية“ https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/”

على أن اجازات شهر ابريل ستكون يوم واحد يوافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٢، وذلك لان قدوم هذه المناسبتان” شم النسيم وعيد تحرير سيناء” جائو في يوم واحد وهو 25 ابريل .

عيد تحرير سيناء 2022

وفي هذا الاطار وجب التنويه ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد قام بالموافقة ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

ويوافق عيد تحرير سيناء .. يوم 25 أبريل من كل عام، حيث يعد يوم هام بالنسبة لجموع المصريين نظرا لكونه اليوم الذي استعادت فيه مص ر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

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استرداد أرض سيناء.. في يوم 25 ابريل، تم العمل على استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا، والتي نجحت الدولة في اسرتجاعها بالتحكيم الدولي بعد ذلك .

ميعاد شم النسيم 2022 في مصر

ميعاد شم النسيم 2022… يعتبر هذا اليوم عطلة وطنية مصرية وذلك بماسبة بداية فصل الربيع، ويكون هذا اليوم في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي الشرقي.