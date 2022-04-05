قرعة دوري أبطال أفريقيا: الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي (ربع النهائي)

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022. وقام بسحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي.

كان الأهلى تأهل لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، ليصبح الفريق العربى السادس فى ربع النهائي من أصل 8 فرق وسط سيطرة عربية على دور الثمانية قبل سحب القرعة.

وجاءت الأندية المتأهلة لربع نهائي دورى الأبطال، كالتالى، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والأهلى (المجموعة الأولى)، الرجاء المغربى، وفاق سطيف الجزائري (المجموعة الثانية)، الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائرى (المجموعة الثالثة)، الوداد المغربى، بيترو أتلتيكو الأنجولى (المجموعة الرابعة).

وجاء التصنيف الأول في دوري أبطال أفريقيا متصدرى المجموعات الأربع وهم صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفى التصنيف الثانى يتواجد الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى وشبيبة القبائل الجزائرى وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

ووفقا للاتحاد الإفريقي فإن نظام القرعة جاء من خلال وضع الأندية أصحاب صدارة المجموعات الأربع في وعاء، والأندية الوصيفة في وعاء آخر، وتم اختيار متصدر للمجموعة مع وصيف من المجموعة الثلاث الأخرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي منتصف ونهاية الشهر الجارى حيث تقام مباريات الذهاب أحد أيام 15 أو 16 أبريل والعودة 22 أو 23 أبريل، على أن تنطلق مباريات ذهاب نصف النهائي أحد يومي 6 أو 7 مايو والعودة في 13 أو 14 من الشهر نفسه، والنهائى من مباراة واحدة يوم 29 مايو على ملعب لم يحدد حتى الآن.