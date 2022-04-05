رئيس الوزراء يستقبل وفد شركة ”يازاكي” اليابانية لتصنيع مكونات السيارات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد شركة "يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية، والذي ضم يامادا مينينوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، وهانز ليمينز، الرئيس التنفيذي للشركة، والاندرياس ديفيتشي، المدير التنفيذي للعمليات، وسانيتو اكينوري، المدير العام للتخطيط الاستراتيجي، والمهندس أحمد بديوي، المدير العام لمكتب الشركة في مصر.

وحضر اللقاء المستشارمحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير هيروشي أوكا، سفير اليابان

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أطلقت مؤخراً استراتيجية تنمية صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أنها تتضمن حوافز إضافية للمستثمرين، وبالتالي ستستفيد الشركة من هذه الحوافز.

من جانبه، أعرب يامادا مينينوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بالاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن تشكيل الوفد الزائر يضم المدراء التنفيذيين، بما يعكس اهتمام الشركة بالاستثمار والتوسع في مصر، قائلاً إن الوقت الحالي هو وقت مناسب للاستثمار في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء الوفد خلفية عن أنشطة شركة "يازاكي" ومجالات عملها في مختلف دول العالم، حيث تأسست الشركة عام 1941، وتعد إحدى أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم، ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، منها 29 شركة في أوروبا وإفريقيا، وتتخطى مبيعاتها السنوية 12.5 مليار يورو، ويعمل بها نحو 239.8 ألف موظف حول العالم.

كما تمت الإشارة إلى أن الشركة قامت بإجراء دراسات موسعة وتفصيلية عن أسواق جديدة لنقل مصانعها من مناطق مختلفة في العالم إليها، وقد وقع الاختيار على مصر لما تتمتع به من مميزات جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وتعتزم الشركة إنشاء مصنع جديد لها على مساحة 60 ألف متر مربع بمحافظة الفيوم؛ لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والأسلاك، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو، كما تعتزم إنشاء مقرها الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في ضوء خطط الشركة للتوسع مستقبلاً في السوق المصرية.