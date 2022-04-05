/690319/البنك-الزراعي-المصري-يوزع-هدايا-رمضان-على-أيتام-قنا-من-إنتاج-المشاركات-في-معرض-الحرف-اليدوية-ببورسعيد-إحتفالا-بيوم-اليتيم

حرص البنك الزراعي المصري على الإحتفال بيوم اليتيم وإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام في قرى ومراكز محافظة قنا، ونظرا لتزامن الإحتفال بيوم اليتيم مع أجواء الإحتفال بشهر رمضان المبارك قام البنك بتوزيع هدايا وفوانيس رمضان من إنتاج السيدات المشاركات في معرض الحرف اليدوية ببورسعيد والذي أقيم برعاية البنك، وذلك مساهمة من البنك في دعم مشروعات المرأة وتمكينها إقتصاديًا بتسويق منتجاتها، ذلك إنطلاقا من مسئوليته المجتمعية وتفعيلاً لدوره في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً في الريف المصري.

دوت الخليج

البنك الزراعي المصري يوزع هدايا رمضان على أيتام قنا من إنتاج المشاركات في معرض الحرف اليدوية ببورسعيد إحتفالاً بيوم اليتيم

قام البنك بتوزيع فوانيس وهدايا رمضان على الأطفال في عدد من دور رعاية الأيتام في قرى ومدن قنا ونجع حمادي وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا بما يعكس قيم التآلف والتراحم تجاه هؤلاء الأطفال لمشاركتهم فرحة الإحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك ورسم البسمة على شفاههم تحقيقاً لهدف الإحتفال بيوم اليتيم. وقد لاقت تلك المبادرة استحساناً من مسئولي العمل الاجتماعي حيث أعربوا عن تقديرهم لدور البنك الزراعي المصري وحرصه الدائم على المشاركة فى كافة الفعاليات والمبادرات والأنشطة ذات الطابع الإنساني والإجتماعي .

من جانبه أكد خالد بدر رئيس مجموعة الإتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالبنك الزراعي المصري أن احتفال البنك هذا العام بيوم اليتيم أخذ شكلًا مميزًا باستهداف تقديم الدعم للأيتام من خلال منتجات المشروعات متناهية الصغر وبذلك يكون البنك قد ساهم في تسويق منتجات مشروعات المرأة واستمراريتها، مؤكداً أن الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة تبنى هذه الفكرة أثناء مشاركته في فعاليات معرض الحرف اليدوية ومنتجات مصانع الشباب بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساهمة من البنك في دعم وتمكين المرأة البورسعيدية لتحفيزها على العمل والإنتاج .

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يعمل وفق إستراتيجية المسئولية المجتمعية على دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر إحتياجاً في كافة محافظات الجمهورية مع التركيز بشكل أكبر على قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " مؤكداً أن آخر المبادرات التي ساهم فيها البنك كانت أيضا في محافظة قنا من خلال رعاية مبادرة تيسير زواج الفتيات للأسر الأكثر إحتياجا، حيث أقام البنك مؤتمراً حاشدا في محافظة قنا بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وحازم عمر نائب محافظ قنا والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي قنا .

وأختتم بأن البنك الزراعي المصري لن يدخر جهدا في دعم المجالات المختلفة من أنشطة المسئولية الاجتماعية ودعم كافة فئات المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة.