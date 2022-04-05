وزير الشباب والرياضة يناقش مع صندوق الرياضة المصري خطة التسويق ومشروعات دعم ورعاية الأبطال

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عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي صندوق دعم الرياضة المصري، بحضور الدكتور عماد البنانى العضو الفني المنتدب للصندوق، والمستشار عمرو حسين عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد حلمي قوره نائب المدير للشؤون المالية.

دوت الخليج

وزير الشباب والرياضة يناقش مع صندوق الرياضة المصري خطة التسويق ومشروعات دعم ورعاية الابطال

تناول اللقاء آخر المستجدات في خطة الصندوق لدعم الرياضة المصرية، وعملية رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة ليكون قادراً على رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم.

كما تناول اللقاء استعراض عده مقترحات من ممثلي الصندوق وتضمنت 3 مشروعات وهي "مشروع لرفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للنشء، ومشروع لدعم مشروع الموهبة والبطل الاوليمبي بجانب الشركات الموجودة، ومشروع آخر لدعم الأبطال الرياضيين بداية من 2025 عقب أولمبياد باريس"، وذلك من خلال التنسيق مع اللجنة العلمية بالوزارة برئاسة الدكتور كمال درويش.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الصندوق يعكس مدى الاهتمام والدعم الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية المصرية، وكما يؤكد علي أهمية الرياضة كأحد أهم مرتكزات الأمن القومي والقوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أنه يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية لتحقيق أرقام قياسية جديدة وميداليات أولمبية تضاف إلى السجل المضيء لإنجازات الرياضة المصرية.