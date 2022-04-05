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/690312/رئيس-الوزراء-الثقافة-والفنون-تشهد-حراك-إيجابي-واضح--باعتبارها-إحدى-أدوات-قوة-مصر-الناعمة

خلال استعراضه لفعاليات وزارة الثقافة بقنا وسوهاج..

03:29 م - الثلاثاء 5 أبريل 2022

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الثقافة والفنون تشهد حاليا حراكا إيجابيا واضحا، باعتبار أن الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تتضمن إقامة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة في مختلف المحافظات، لإثراء الحياة الثقافية لدى المواطنين.

جاء هذا خلال استعرضه، تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول الفعاليـات الثقافيـة التـي تـم تنفيـذها بمحافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة من 3 إلى ۱٢ مارس ۲۰۲۲.

دوت الخليج

الفعاليـات الثقافيـة بمحافظتي قنا وسوهاج

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أنه في إطار خطة الوزارة لنشر الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ العدالة الثقافيـة، والتأكيد على ريادة مصر ودعم مسارات التنمية للدولة المصرية من خلال زيادة وعي وثقافة المجتمـع وتوصــيل الخدمات الثقافية والفنية لمستحقيها من أبناء الوطن، نجحت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظتي قنـا وسـوهاج في إقامـة فعاليات ثقافية وفنية بالمحافظتين؛ لتجسيد فكرة السياحة الثقافية والفنية وللترويج للسياحة الداخليـة والخارجية. وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة الثقافة إلى إقامة الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس ۲۰۲۲، والذي حضـره حوالي ٢٠ ألف مشاهد على مدار الأيام الثلاثة، وتضمن المهرجان إقامة 3 حفلات غنائية أحياها عدد من كبار الفنانين وفناني الأوبرا.

كما نوهت الوزيرة إلى افتتاح الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب بنادي الفتيات بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى ۱۰ مارس ۲۰۲۲ ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، والمهداة لروح الشـاعر أمل دنقل ونظمتها الهيئة المصـرية العامة للكتاب تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما شارك بالمعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة في مختلف المجالات والسلاسل، إضافة إلى كتب مكتبة الأسـرة، بجانب عناوين عديدة في مختلف مجالات المعارف العامة والتاريخ الفرعوني وتاريخ المصريين وسـلسـلة التراث الشعبي والأطفال وسـلسـلة أدباء القرن ومختصرات تراثية.

وفي الوقت نفسه، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى إقامة الدورة الأولى لمهرجان "أبيدوس" للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج خلال الفترة من 10 إلى ١٢ مارس ۲۰۲۲، وحضـر المهرجان حوالي 10 آلاف مشـاهد على مدار ثلاثة أيام، وتضمن المهرجان 3 حفلات أحياها عدد من كبار الفنانين بمصاحبة الفرق الموسيقية، كما شملت الفعاليات فقرات فنية يومية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .