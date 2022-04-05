/690294/مصطفي-بكري--مصر-تتقدم-للأمام-فى-الجمهورية-الجديدة-بفضل-توجيهات-الرئيس-السيسي

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مصر من الدول التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا ارتفاع الأسعار فى الأسواق، لافتا غلى تسببها فى معاناة المواطنين، مضيفا”أننا نعيش في وطن يتعرض إلي المخاطر ومشاكل عديدة”، مشددا على ضرورة دعم المشروعات القومية التنموية التي تسير للأمام فى الجمهورية الجديدة، ويتم تنفيذها بتوجيهات الرئيس السيسي.

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وأضاف عضو مجلس النواب أن الأوضاع العالمية أصبحت صعبة، خاصة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانيا، والتي تسببت فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، متوقعا ارتفاعها في الفترة المقبلة ،لافتا إلى أن الدولة كانت تستورد طن القمح 230 دولار اصبح الان الطن ب480 دولار، إضافة إلى أن برميل النفد الذي كان يحسب في مزانية الدولة بـ 60 دولار اصبح الآن بـ 125 دولار كل هذه الأمور تتسبب في رفع الاسعار داخل الدولة المصرية.

وأشار النائب مصطفي بكري إلى أن المواطن المصري اصبح يعاني من ارتفاع اسعار فاتورة الكهرباء والمياه، مضيفا” البعض يقولو اننا نقوم بعمل مشروعات كبيرة في المجتمع واقامة كباري وغيره من المشروعات ازاي وسيبين الناس كدا”، مؤكدا أن المشروعات القومية التنموية التي تشهدها الدولة تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأكد بكري انه يوجد داخل الدولة المصرية 5 مليون مواطن مصري بيشتغلو وجود هذا التشغيل مهم جدا الي حركة الدولة المصرية وإيضا لبناء المجتمع ،لاكن في كل دة لابد من وجود تعديل لصالح الدولة وأن دة امر مهم جدا ،لافتا إلى الحياة السياسية تتفاعل بشكل أكبر وأن الدولة تتكاتف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدرتة علي الانجاز الكبير جدا ،مؤكدا علي ان الرئيس السيسي تحدي بناء جمهورية جديدة واننا ندرك اننا بلد تتقدم إلي الامام .

وقال عضو مجلس النواب، أن التحريض الذي يقوم به البعض داخل الدولة وخارجها له هدف سياسي بعيد عن مشاكل الناس، موجها كلمة إلي الذين يقومون بهذا التحريض قائلا: أن الشعب المصري كثير العلم والمعرفة وليس بشعب فوضوي وأن الشعب يوجد لدية مطالب ومطالب مشروعة ولابد بتنفيذها من قبل الدولة ولكن الذين يريدون دفع الأمور إلي الفوضي هؤلاء لهم اجندات سياسية بكل تأكيد والدولة تسعي للقضاء علي هذا الامر.