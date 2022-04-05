/690310/المصري-البورسعيدي-يواجه-نهضة-بركان-المغربي-فى-ربع-نهائي-الكونفدرالية

أسفرت قرعة كاس الكونفدرالية المقامة بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" فى القاهرة، عن وقوع فريق المصري البورسعيد ضد نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن من مواجهة المصري ونهضة بركان سيواجه الفائز من بيراميدز ومازيمبي في الدور نصف النهائي من البطولة.

فيما جاءت في التصنيف الأول من بطولة الكونفدرالية المجموعات الأربع وهم الأهلى طرابلس الليبي، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيى، مازيمبى الكونغولى ونهضة بركان المغربي.

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ مهاجم الفريق للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز. طالع التفاصيل من هنا.

قرار تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.

وصرح بذلك عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول.