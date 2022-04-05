رسمياً.. بيراميدز يصطدم بمازيمبي في دور الثمانية بالكونفيدرالية

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أسفرت قرعة كاس الكونفدرالية المقامة حاليا بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" فى القاهرة، عن وقوع بيراميدز فى مواجهة مازيمبى الكونغولى ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١٧ أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب مازيمبي بمدينة لوممباشي في الكونغو يوم ٢٤ من نفس الشهر.

ويتأهل الفائز من مباراتي مازيمبي والكونغو مع الفائز من مباراتي المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت كألاتي:

يواجهة فريق بيراميدز نظيرهبمازيمبي في دور الثمانية بالكونفيدرالية

ربع نهائي كأس الاتحاد الافريقي الاتحاد ضد أهلي طرابلس

المصري يواجه نهضة بركان المغربي

مواجهة دور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية

يواجه فريق سيمبا نظيره اورنالدو بايرتس فى ربع كأس الكونفيدرالية.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيده في بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات، أمام زاناكو بالقاهرة، في الثالث من أبريل القادم، على ملعب 30 يونيو.

وتحدث البعض حول العلاقة الغير جيده التي تجمع شيكابالا بمديره الفني جيسفالدو فيريرا، إستناداً لتصريحات فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك بأنه ليس في إحتياج فني للاعب.

ولكن كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ دوت الخليج بأن شيكابالا كان يعاني من إصابة خلال الفترة الأخيرة ويخضع لفترة تأهيل، وأي أحاديث حول إعتزال شيكابالا أو عدم إقتناع فيريرا به هو عاري عن الصحة تماماً.

مؤكداً أن فيريرا يتابع حالة شيكابالا الطبية للإعتماد عليه خلال الفترة القادمة، وأنه تحدث معه كقائد للفريق حول أهميته للم شمل اللاعبين مرة أخرى للمنافسة على بطولتي الدوري والكأس، نافياً كل ما تردد حول إعتزال اللاعب بنهاية الموسم.