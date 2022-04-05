بعد أزمة الحلقة الأولى..مؤلف «دنيا تانية» يعلن إجراء تعديلات جديدة بالاتفاق مع الرقابة

/690305/بعد-أزمة-الحلقة-الأولىمؤلف-دنيا-تانية-يعلن-إجراء-تعديلات-جديدة-بالاتفاق-مع-الرقابة

كشف الكاتب أمين جمال مؤلف مسلسل دنيا تانية للفنانة ليلى علوي عن تطورات جديدة في أزمة العمل مع الرقابة على المصنفات الفنية.

دوت الخليج يكشف تطورات أزمة مسلسل دنيا تانية

مؤلف مسلسل دنيا تانية

قال السيناريست والكاتب أمين جمال في تصريحات صحفية له إنه اتفق مع المسئولين عن الرقابة على المصنفات الفنية لـ إجراء تعديل في الخطوط الدرامية.

وذلك لشخصيتي دنيا وهي الفنانة ليلى علوي، وعلا التي تجسدها الفنانة مي سليم وذلك لتتناسب مع القوانين واللوائح، وأضاف: “قمنا بإجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية”.

أزمة مسلسل دنيا تانية

يشار أن مسلسل "دنيا تانية" كان قد تسبب في أزمة كبيرة أول يوم رمضان 2022 بسبب مشهد في مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى والذي اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية زنا محارم.

وبعدها خرج قرار من المجلس الأعلى للإعلام بوقف الحلقة الأولى من العمل بسبب عدم حصول الحلقة على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وجاء في بيان المجلس: “الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية تم إذاعتها بالتحايل من قبل القناة العارضة”.

وأكد البيان الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم، حيث تدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية دنيا سالم والتي تجسد شخصيتها ليلى علوي التي تعمل مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد الذي يخونها مع شقيقتها.

مسلسل دنيا تانية الحلقة 5

شهد مسلسل دنيا تانية الحلقة 5 العديد من الأحداث بعد فقدان دنيا لنجلها الأصغر بعد غرقه بجانب فقدان ابنها الثاني لصوته بسبب صدمة وفاة أخيه.

ويشارك ليلى علوي في بطولة مسلسل “دنيا تانية” عدد من النجوم وهم أشرف زكي، ومجدي كامل، ومي سليم، ونورهان، وفراس سعيد، وأحمد عزمي، ووفاء صادق، وآخرين والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.

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ومن جانبها الفنانة ليلى علوي كانت قد علقت على أزمة مسلسلها وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاعلكم”: “بحترم كل الأراء واسمي وخبرتي مخليني عارفة أنا همثل اي، والمسلسل مفهوش أي أذى لمشاعركم واحنا بنفذ القرار وكل واحد مننا عارف شغله”.