/690297/دينا-المقدم-عن-رفض-الفنادق-إقامة-السيدات-دون-محرم-تمييز-ضد-المرأة-وحجر-علي-أهليتها-القانونية

علقت المحامية دينا المقدم عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي مشهد من مسلسل " فاتن أمل حربي" برفض الفنادق إقامة نيللي كريم التي تقوم بدور فاتن، هي وابنتيها لعدم وجود محرم معهما، قائلة:عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يٌعد بشكل صريح وواضح تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها من الناحية القانونية.

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وأضافت المقدم: كما أنه فرض وصاية قبلية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدر لحقوقها الدستورية "كمواطن مصري مكتمل الأهلية مكافئ للرجل"، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، وما يتبعها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات.

دينا المقدم: تعليمات الداخلية بالسماح للسيدات بنزول الفنادق غير كاف

وتابعت: هو قرار إتخذته فنادق النجمة الواحدة ، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون والدستور المصرى استنادا على مواد من الدستور وبعض القوانين أبرزها المواد التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة دون تمييز.

وأشارت عضو عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إلي أن وزارة الداخلية المصرية نشرت بيانا تؤكد فيه على "عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللواتي تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون "محرم"، مضيفة: لكننا لا نرى هذا كافيا فلابد من إجراءات مشددة لتنفذه".