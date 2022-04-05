/690296/أول-تعليق-روسى-على-طرد-الدبلوماسيين-من-أوروبا-بسبب-الحرب-مع-أوكرانيا

شددت الرئاسة الروسية ( الكرملين)، فى تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، على أن الاتهامات التى تم توجيها ضد روسيا بشأن مدينة بوتشا الأوكرانية لا أساس لها من الصحة.

الكرملين : طرد دبلوماسيين روس من بعض الدول الأوروبية خطوة قصيرة النظر المدى وأمر مؤسف

وأكدت الرئاسة الروسية على أن طرد دبلوماسيين روس من بعض الدول الأوروبية هو أمر مؤسف للغاية، مضيفا أن تلك الخطوة هى خطوة قصيرة النظر وسوف تؤدى إلى رد روسى مماثل.

وأضافت أنه يوجد تصريحات متضاربة للرئيس الأمريكى جو بايدن والبنتاغون حول المجزرة التى حدثت فى مدينة بوتشا الأوكرانية

وأشارت الرئاسة الروسية إلى تأييد روسيا لإجراء تحقيق نزيه غير منحاز لما حدث فى مدينة بوتشا، مضيفة أن روسيا لا ترفض إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأوكرانى و بوتين، ولكن ذلك مرهونا بعقد اتفاق.

أخر مستجدات الأزمة الروسة-الأوكرانية

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي كان قد صرح اليوم الثلاثاء أن القتل فى مدينة بوتشا الأوكرانية يوضح أن روسيا تنفذ سياسات نارية وليست أوكرانيا.

وكان قد أكد زيلينسكي اليوم على أن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية بعدم شن روسيا لعميلة عسكرية مرة أخرى على الأراضى الأوكرانية، مضيفا أن إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسى بوتين صعبة للغاية فى الوقت الراهن

وتابع زيلينسكي أن أفعال روسيا تصعب مسار المفاوضات والمحادثات بين الوفد الرويسى والأوكرانى، قائلا سوف نبحث عن مرتكبى جرائم الحرب وسوف نطالب دول العالم لتوقيفهم.

ومن جانبها كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها اليوم الثلاثاء عن تدمير 134 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية، بالأضاقة إلى استهداف موقع لإيواء وتدريب المرتزقة جنوب أوكرانيا.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة أربع منشأت لتخزين الوقود فى المدن الأوكرانية.

ومن جانبها كانت قد صرحت الخارجية الروسية أنه لا توجد ضرورة لتشكيل وفد خاص للتفاوص مع أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية، قائلة أنه من المبكر أن نتحدث عن إمكانية إجراء لقاء بين وزير الخارجية الروسية ونظيره الأوكرانى كوليبا قبل التوصل الى إتفاق بشأن نص الوثيقة النهائية