مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5..أول ظهور لـ ياسمين محمد سكرتيرة حزلئوم

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دوت الخليج يكشف تفاصيل شخصية ياسمين محمد في الكبير أوي 6

ياسمين محمد في مسلسل الكبير أوي 6

تجسد الفنانة الشابة ياسمين محمد خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5 ، شخصية سكرتيرة حزلئوم ويصطحبها معه حزلئوم لدوار الكبير بعد فشله في اللحاق بفرح الكبير.

ومن المقرر أن يشهد حفل زفاف الكبير خلال الحلقة العديد من المواقف الكوميدية والتي تجمع أيضًا بين ياسمين محمد والكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سما إبراهيم.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة الخامسة

ويشار أن أبطال مسلسل الكبير أوي 6 يواصلون تصوير أحداثه على قدم وساق حيث اقترب المخرج أحمد الجندي على الانتهاء من تصوير العمل ويبقى لصناعه حوالي أسبوع ليرفع شعار “الفركش”.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 6 شهدت أول ظهور للفنانة سما إبراهيم بشخصية الكبيرة فحت عمة الكبير وجوني وحزلئوم، التي قامت بتوبيخ الكبير وهو أحمد مكي على أفعاله وتهديدات المحافظ له بسحب العمودية من دوار الكبير.

ويأتي ذلك عقب إهمال الكبير لـ شئون المزاريطة لارتباطه وانشغاله بتربية أبنائه العترة وجوني، كما ظهرت العلاقة بين الكبيرة فحت وبين جوني على ما يرام رغم أنهما يتقابلان للمرة الأولى.

أحمد مكي مسلسل الكبير أوي 6

وكانت سما إبراهيم أكثر ارتياحا لـ جوني، حيث جاء على لسان الكبيرة فحت «لازمة» طوال الحلقة حيث تقول: «انت مش مظبوط ياض».

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يشار أن مواعيد مسلسل الكبير أوي 6 هي الساعة السادسة والثلث مساءً عبر شاشة قناة on الفضائية كما يشهد العمل الذي ينتمي للكوميديا أحداث متسارعة وكوميدية، ويضم المسلسل في بطولته مجموعة نجوم بجانب أحمد مكي منهم هشام إسماعيل، سما إبراهيم ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد والحسين أبوحجاج وآخرين والمسلسل تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.