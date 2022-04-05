أحمد حلمي ينافس بفيلمه الجديد «العيل» في هذا الموعد

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يواصل الفنان أحمد حلمي العمل على فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “العيل” ويشارك به الفنانة روبي، حيث أوشك صناع العمل على الانتهاء من تصويره.

دوت الخليج يكشف موعد طرح فيلم العيل

موعد طرح فيلم العيل

ويستعد صناع فيلم العمل، لدخوله مرحلة المونتاج والمكساج خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لطرحه ضمن موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

ومن جانبها الفنانة روبي وفريق العمل يواصلون تصوير المشاهد الأخيرة بالديكور الرئيسي للفيلم في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تجسد الفنانة شخصية فيروز التي ترتبط بعلاقة حب مع أحمد حلمي.

فيلم العيل لـ أحمد حلمي

بينما يظهر الفنان أحمد حلمي خلال أحداث الفيلم بشخصيتين مختلفتين واحدا مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل وسط أجواء من الكوميديا، أما المخرج محمد شاكر خضير كثف مؤخرًا ساعات تصوير الفيلم للانتهاء منه خلال أيام .

وكانت جهة المنتجة لفيلم أحمد حلمي الجديد "العيل" غيرت أسمه من "أكس" للاسم الحالي، ويدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي بمصلحة السجون ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية.

فيلم أحمد حلمي الجديد

وبشكل مفاجيء يقابل أحمد حلمي أحد زملاء دراسته القدامى حيث يكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه من السجن يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى.

ليكتشف هذا الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته، ويشارك أحمد حلمي، وروبي في البطولة عدد من النجوم مثل سيد رجب، نسرين أمين، نور إيهاب، عمرو عبدالجليل، وآخرين والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد خضير.

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يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي كان فيلم "خيال مآتة" الذي تم عرضه عام 2019، وكان العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.

وشارك حلمي البطولة كلا من منة شلبي، عبدالرحمن أبوزهرة، خالد الصاوي، الفنان الراحل حسن حسني، رشوان توفيق، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، إنعام سالوسة، ومحمود الليثي، وآخرين، وحقق فيلم خيال مآتة وقت طرحه إيرادات تجاوزت الـ 38 مليون جنيه.