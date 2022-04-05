/690287/رمضان-صبحي-خارج-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ١١ للدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويدخل الفريق معسكره المغلق بداية من عصر اليوم، الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، على أن يخوض مرانه الأخير مساء على استاد الدفاع الجوي، واستكمال المعسكر حتى موعد المباراة الهامة.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيده في بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات، أمام زاناكو بالقاهرة، في الثالث من أبريل القادم، على ملعب 30 يونيو.

وتحدث البعض حول العلاقة الغير جيده التي تجمع شيكابالا بمديره الفني جيسفالدو فيريرا، إستناداً لتصريحات فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك بأنه ليس في إحتياج فني للاعب.

ولكن كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ دوت الخليج بأن شيكابالا كان يعاني من إصابة خلال الفترة الأخيرة ويخضع لفترة تأهيل، وأي أحاديث حول إعتزال شيكابالا أو عدم إقتناع فيريرا به هو عاري عن الصحة تماماً.

مؤكداً أن فيريرا يتابع حالة شيكابالا الطبية للإعتماد عليه خلال الفترة القادمة، وأنه تحدث معه كقائد للفريق حول أهميته للم شمل اللاعبين مرة أخرى للمنافسة على بطولتي الدوري والكأس، نافياً كل ما تردد حول إعتزال اللاعب بنهاية الموسم.