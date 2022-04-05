الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء المجر بفوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء المجري بمناسبة فوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية في المجر، مؤكداً أن الفوز يعكس ثقة الناخب المجري في رؤية وقدرة "أوربان" على الاستمرار في قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.

كما أشاد الرئيس بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معرباً سيادته عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها.

من جانبه؛ عبر رئيس الوزراء المجري عن شكره وتقديره إلى الرئيس على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التواصل مع الرئيس لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومشدداً على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، لاسيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المشتركة على كافة المستويات.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، فضلاً عن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.