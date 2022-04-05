عاجل- السيسى يجتمع مع مدبولى والجزار لاستعراض مشروعات الإسكان

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل فى مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال التنسيق العام بالحى الحكومى، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حى المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل فى منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحى اللاتينى، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذى للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.

كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل فى مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين، بكل مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرًا لقيمتها الروحية الفريدة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

كما تابع الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذى يهدف لاستعادة الوجه الحضارى للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية فى سور مجرى العيون، وكذلك تطوير مسجدى عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلاً عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحى وترفيهى وثقافى، لاسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمبانى، وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

كما عرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار فى المشروعات السكنية الجديدة.