وزراء مجموعة الاتصال العربية يلتقون وزير الخارجية الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وذلك عقب لقائهم مع وزير الخارجية البولندى زبيجنيو راو، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البولندية وارسو.

وكان وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقدوا أمس الإثنين، جلسة مشاورات فى موسكو، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بشأن الأزمة فى أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩ ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية قد وصلوا، فى وقت سابق، إلى العاصمة الروسية موسكو، فى إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة فى إيجاد حل دبلوماسى للأزمة فى أوكرانيا.