بحضور مدبولى.. توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار ويازاكى يوروب اليابانية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة "يازاكى يوروب ليميتد" اليابانية، لإنشاء مصنع جديد لشركة "يازاكى" فى محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.





ووقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهانز ليمينز، الرئيس التنفيذى لشركة "يازاكى يوروب ليميتد"، وحضر مراسم التوقيع السفير/ هيروشى أوكا، سفير اليابان فى مصر.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الهيئة الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والأسلاك، فضلا عن اتخاذ هيئة الاستثمار كل الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمنى للتنفيذ.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وتصدر الشركة 100% من إنتاجها للخارج ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، ما يساعد فى أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركة لتنفيذ خطتها الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر، مؤكداً أهمية جذب واستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومنها شركة "يازاكى" والتى ستدعم تنافسية مصر فى مجال صناعة مكونات السيارات.

جدير بالذكر أن شركة "يازاكى" تأسست عام 1941 وتعد أحد أكبر الشركات اليابانية العاملة فى مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية الخاصة، والمورد الرئيسى للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعى السيارات فى العالم، ويوجد لديها 140 فرعا فى 45 دولة حول العالم، وتتخطى مبيعاتها 12.5 مليار يورو سنوياً.