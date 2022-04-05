/690289/بعد-إثارتها-بمسلسل-فاتن-أمل-حربيكيف-تعامل-البرلمان-مع-أزمة-منع-السيدات-من-النزول-بالفنادق-دون-محرم

حالة من الجدل أثارها مشهد من مسلسل فاتن أمل حربي، بعدما اكتشفت نيللي كريم التي تقوم بدور فاتن طردها من المنزل حيث قررطليقها شريف سلامة الذي يقوم بدور سيف، عودة المنزل لمالكه لتجد فاتن الشارع ملاذا لها ولابنتيها.

تأخذ فاتن ابنتيها وتبدأ رحلة البحث عن فندق تقيم فيه، إلا أن جميع الفنادق رفضت إقامتها لعدم وجود زوجها، علي الرغم من مخالفة ذلك للقانون.

دوت الخليج

البرلمان كان له دور في مثل هذه القضية، من خلال طلب إحاطة تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التضييق علي إقامة النساء بالفنادق دون وجود محرم لها، الأمر الذي يعتبر مخالف للدستور والقانون.

منع السيدات تحت 40 عاما من الإقامة بالفنادق «دون محرم»

كما طالبت الدعوى كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها، بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.

الطلب جاء بشأن التعليمات الأمنية الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق وجميع المنشآت ذات الصلة ولاسيما فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات التي تقل أعمارهن عن 40 سنة بالإقامة في الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولي.

النائبة أميرة صابر، أكدت أنه بحسب التأسيس الدستوري والقانوني لأحقية النساء في التمتع بالنزل الفندقية ينطوي عدم السماح بالإقامة في الفنادق علي تمييز ضد المرأة، كما أنه فرض وصاية قبلية تتنافي مع مدنية الدولة المصرية.

بعد إثارتها بمسلسل «فاتن أمل حربي»..كيف تعامل البرلمان مع أزمة منع السيدات من النزول بالفنادق دون محرم ؟

الأمر لم يتوقف عند حد البرلمان ولكن وصل الأمر للقضاء الإدارى حيث تقدم عدد من المحامين بدعوى بشأن هذه الإشكالية ومنع السيدات من دخول الفنادق بمفردهم لتثبت وزارة الداخلية فى الدعوى بأنه لا يوجد أى تعليمات صادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللاتى تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون محرم، ومن ثم تم رفض الدعوى لعدم صدور أى قرار إدارى فى هذا الصدد.