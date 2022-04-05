«هارفا»..القبض على سيدة تصنع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة..وبيعها على الإنترنت بالقاهرة

/690280/هارفاالقبض-على-سيدة-تصنع-تركيبات-دوائية-للتخسيس-وعلاج-النحافةوبيعها-على-الإنترنت-بالقاهرة

تمكنت قوات الشرطة من ضبط إحدى السيدات على بعض القنوات الفضائية والإدعاء بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها..، قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة.

دوت الخليج

برصد وتتبع نشاط المذكورة للوقوف على أبعاد نشاطها المشار إليه حيث تبين أنها (حاصلة على بكالوريوس خدمة إجتماعية – مقيمة بالقاهرة) وقيامها بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الإجتماعى "اليوتيوب" وصفحات على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" "بدون ترخيص من الجهات المعنية" ، والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها من خلال إعلانات تقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص من الجهات المختصة ، بالإشتراك مع (أحد المندوبين التابعين للمتهمة ، مقيم بذات دائرة القسم) ويقوما بالإتجار فى أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون إتخاذ الإشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبحوزته (سيارة ملك أحد أصدقائه- هاتف محمول بفحصة فنياً تبين إحتوائه على"آثار ودلائل لإدارته العمل اليومى لتحركات البيع وتوصيل الطلبات - محادثات صوتية من المتهمة الأولى عن عمليات توصيل الطلبات والمنتجات – مجموعة من العقاقير الطبية" مجهولة المصدر").. كما أمكن ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحوى آثار ودلائل تؤكد نشاطها على النحو المشار إليه) ، وبمواجهة المتهمان أقرا ملكيتهما للمضبوطات وإرتكابهما تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.