/690277/مسلسل-دايما-عامر-الحلقة-3--مصطفى-شعبان-يبدأ-عمله-في-المدرسة

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 4

مسلسل دايما عامر الحلقة 4

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 3 الكثير من الأحداث المهمة حيث بدأ عامر الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، مهام وظيفته الجديدة كأخصائي اجتماعي بمدرسة رؤية الدولية حيث اتفق مع وكيل المدرسة وهو الأستاذ لطفي الذي يقدم شخصيته الفنان صلاح عبدالله.

وظهر وكيل المدرسة الأستاذ لطفي في منزل عامر وينصحه مجموعة نصائح في منزله ثم تظهر الفنانة فادية عبد الغني في شخصية والدة مصطفي شعبان، أما نضال الشافعي ومحمد محمود يذهبان لمركز خاص للدروس الخصوصية ليتفقا علي العمل به.

مسلسل دايما عامر الحلقة الرابعة

ولكن مركز الدروس الخصوصية يقبل نضال مدرس الكيمياء لكنه يرفض محمد محمود لأنه مدرس لغة عربية وهي غير مطلوبة بين الطلاب، ومن جانبها ميس زهرة وهي الفنانة لبلبة تستدعي ولي أمر الطالب الذي افتعل حادث الخطف وهي الفنانة أمل رزق التي تحكي عن تجربتها ومأساتها ومعاناتها بعد الطلاق.

ويشارك مصطفى شعبان في بطولة مسلسل دايما عامر المذاع عبر شاشة قناة on والحياة الفضائية، عدد من النجوم وهم لبلبة ، محمد ثروت، نضال الشافعي ، محمد محمود ، سينتيا خليفة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، أحمد الشامى، خالد محروس، سما إبراهيم، لمى كتكت، وآخرين.

مصطفى شعبان دايما عامر

وظهر مصطفى شعبان في الحلقة الثالثة من مسلسل دايمًا عامر يحاول أن يستغل الصدفة التي جعلته مشرفا اجتماعيا وقال: “أقسم بالله العظيم، أن احترم هذه الصدفة وأن احترم هذه الغلطة التي جعلتني مشرفا، وأن أحسن استغلالها، وأن أحافظ مخلصا على ثبات أقدامي وسلامة الطلاب”.

اقرأ أيضًا

الكبيرة فحت وميس همت..سما إبراهيم حديث السوشيال ميديا بسبب شخصياتها برمضان 2022

يشار أن العمل كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري وتدور قصة العمل حول مناقشة قضية تشغل الرأي العام وكل البيوت وهي مشكلة التعليم في مصر ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها.