الكبيرة فحت وميس همت..سما إبراهيم حديث السوشيال ميديا بسبب شخصياتها برمضان 2022

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خطفت الفنانة سما إبراهيم الأنظار بالموسم الرمضاني لعام 2022، من خلال شخصيتين أصبحت بهما حديث الجمهور والمتابعين.

دوت الخليج يرصد تألق سما إبراهيم في رمضان 2022

سما إبراهيم رمضان 2022

تصدرت الفنانة سما إبراهيم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بسبب شخصية الكبيرة فحت التي قدمتها خلال مسلسل الكبير أوي 6.

وكان أول ظهور للفنانة سما إبراهيم ضمن مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 3، وتفاعل معها الجمهور وخصوصا مع جملتها من المسلسل “ياض أنت مش مظبوط”.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 4

وتجسد الفنانة سما إبراهيم خلال أحداث المسلسل شخصية عمة الكبير أوي وتظهر بشخصية قوية ومسيطرة وتتحكم في الكبير الذي تجبره على الزواج وتظهر أنها تتمتع بقوة بدنية.

ولم يكن مسلسل الكبير أوي العمل الوحيد الذي تنافس به سما إبراهيم ضمن موسم دراما رمضان 2022، حيث تشارك في بطولة مسلسل دايما عامر مع الفنان مصطفى شعبان.

سما إبراهيم دايما عامر

تظهر أيضًا الفنانة سما إبراهيم في شخصية مدرسة لغة إنجليزية اسمها "همت عطية" التي تقدمها بطريقة كوميدية وتتحدث الإنجليزية بطريقة غريبة وخاطئة وساخرة.

ويضم مسلسل دايما عامر في بطولته مجموعة من النجوم مثل مصطفى شعبان وصلاح عبد الله ومحمد ثروت ولبلبة وميرنا نور الدين وكريم عفيفي، والعمل من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح والإخراج لـ مجدي الهواري.

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وكان آخر أعمال الفنانة سما إبراهيم مشاركتها في بطولة مسلسل موضوع عائلي الذي حقق نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية عبر منصة شاهد الرقمية، ويضم العمل في بطولته عدد من النجوم مثل ماجد الكدواني وطه دسوقي وإيناس كامل ورنا ئيس ومحمد شاهين وشيرين رضا، وآخرين والعمل من تأليف محمد عز وأحمد الجندي وكريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

وكانت قد تصدرت سما إبراهيم التريند خلال موسم رمضان الماضي 2021 بسبب شخصية أم بسنت التي قدمتها خلال أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الذي نافس به مصطفى شعبان وعمرو سعد.