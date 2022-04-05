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ننشر جداول امتحانات نهاية العام لشهادات القراءات بالمعاهد الأزهرية 

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات نهاية العام لصفوف شهادات القراءات، للعام الدراسي 2021\2022.

دوت الخليج 

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام، لشهادات القراءات في الـ 25 من مايو المقبل.

جداول امتحانات نهاية العام لشهادات القراءات بالمعاهد الأزهرية

وتبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر، في السابع من مايو 2022، والدور الثاني في الـ 17 من يوليو.

وتعقد امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية في الـ 25 من مايو، والدور الثاني في الـ 31 من يوليو.

وجاءت جداول امتحانات نهاية العام لشهادات القراءات كما يلي:

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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