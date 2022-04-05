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/690276/ننشر-جداول-امتحانات-نهاية-العام-لشهادات-القراءات-بالمعاهد-الأزهرية
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات نهاية العام لصفوف شهادات القراءات، للعام الدراسي 2021\2022.
دوت الخليج
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام، لشهادات القراءات في الـ 25 من مايو المقبل.
جداول امتحانات نهاية العام لشهادات القراءات بالمعاهد الأزهرية
وتبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر، في السابع من مايو 2022، والدور الثاني في الـ 17 من يوليو.
وتعقد امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية في الـ 25 من مايو، والدور الثاني في الـ 31 من يوليو.
وجاءت جداول امتحانات نهاية العام لشهادات القراءات كما يلي:
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